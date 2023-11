Handel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsende leichter

Der NASDAQ 100 zeigte sich am Montagabend wenig bewegt.

Am Montag ging der NASDAQ 100 nahezu unverändert (minus 0,13 Prozent) bei 15 961,98 Punkten aus dem Handel. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,077 Prozent auf 15 969,72 Punkte an der Kurstafel, nach 15 982,01 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Montag sein Tagestief bei 15 932,19 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16 045,30 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 27.10.2023, den Stand von 14 180,42 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 14 941,83 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.11.2022, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 11 756,03 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 gewann der Index bereits um 46,94 Prozent. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 16 119,31 Punkten. Bei 10 696,42 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit MercadoLibre (+ 4,15 Prozent auf 1 599,21 USD), Zoom Video Communications (+ 1,58 Prozent auf 65,55 USD), Palo Alto Networks (+ 1,13 Prozent auf 269,09 USD), PayPal (+ 1,13 Prozent auf 56,39 USD) und Constellation Energy (+ 1,00 Prozent auf 125,10 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Illumina (-3,75 Prozent auf 94,65 USD), Walgreens Boots Alliance (-3,55 Prozent auf 20,11 USD), Broadcom (-2,92 Prozent auf 950,24 USD), Enphase Energy (-2,41 Prozent auf 97,80 USD) und Charter A (-2,24 Prozent auf 396,84 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ 100 sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 13 280 887 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 2,699 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,28 zu Buche schlagen. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,42 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

