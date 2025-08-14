Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|Kursentwicklung im Fokus
|
14.08.2025 22:35:06
Handel in New York: NASDAQ Composite schlussendlich in Rot
Schlussendlich schloss der NASDAQ Composite den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,01 Prozent) bei 21 710,67 Punkten ab. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,294 Prozent auf 21 649,21 Punkte an der Kurstafel, nach 21 713,14 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 21 627,13 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 21 766,29 Punkten lag.
NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 1,17 Prozent. Vor einem Monat, am 14.07.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 20 640,33 Punkten berechnet. Der NASDAQ Composite notierte noch vor drei Monaten, am 14.05.2025, bei 19 146,81 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.08.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 17 192,60 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 12,60 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 21 803,75 Punkten. Bei 14 784,03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite
Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Intel (+ 7,38 Prozent auf 23,86 USD), Donegal Group B (+ 4,03 Prozent auf 14,98 USD), Amazon (+ 2,86) Prozent auf 230,98 USD), Amtech Systems (+ 2,23 Prozent auf 5,05 USD) und Netflix (+ 2,17 Prozent auf 1 230,56 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Nice Systems (-13,61 Prozent auf 127,85 USD), 3D Systems (-10,30 Prozent auf 2,09 USD), Dorel Industries (-8,11 Prozent auf 0,90 USD), American Eagle Outfitters (-6,51 Prozent auf 12,64 USD) und Innodata (-5,93 Prozent auf 40,62 USD).
NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 44 073 612 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,823 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel
Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 5,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index bietet die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,65 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at

