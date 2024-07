Handel in Wien: ATX am Nachmittag mit Zuschlägen

Am Mittwochnachmittag halten sich die Anleger in Wien zurück.

Am Mittwoch steht der ATX um 15:40 Uhr via Wiener Börse 0,14 Prozent im Plus bei 3 655,39 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 119,887 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,006 Prozent auf 3 650,59 Punkte an der Kurstafel, nach 3 650,38 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 3 663,39 Punkte, das Tagestief hingegen 3 636,54 Zähler.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 1,50 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 10.06.2024, stand der ATX bei 3 652,33 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 10.04.2024, einen Stand von 3 565,22 Punkten. Der ATX stand noch vor einem Jahr, am 10.07.2023, bei 3 101,37 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 7,13 Prozent aufwärts. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 777,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Zählern registriert.

Heutige Tops und Flops im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit DO (+ 2,59 Prozent auf 166,60 EUR), Vienna Insurance (+ 1,32 Prozent auf 30,80 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,92 Prozent auf 109,40 EUR), Erste Group Bank (+ 0,77 Prozent auf 45,74 EUR) und voestalpine (+ 0,63 Prozent auf 25,56 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen Lenzing (-0,91 Prozent auf 32,80 EUR), Raiffeisen (-0,76 Prozent auf 17,07 EUR), Andritz (-0,71 Prozent auf 55,80 EUR), OMV (-0,55 Prozent auf 39,64 EUR) und EVN (-0,34 Prozent auf 29,40 EUR) unter Druck.

ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im ATX weist die CA Immobilien-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 257 562 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX hat die Verbund-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 26,942 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,15 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,54 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

