Handel in Wien: ATX Prime notiert nachmittags im Plus

Der ATX Prime zeigt am vierten Tag der Woche eine positive Tendenz.

Um 15:41 Uhr gewinnt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,40 Prozent auf 1 782,16 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,001 Prozent auf 1 775,11 Punkte an der Kurstafel, nach 1 775,09 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 1 785,95 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 772,63 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 1,60 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 24.09.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 794,42 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor drei Monaten, am 24.07.2024, bei 1 841,76 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.10.2023, erreichte der ATX Prime einen Wert von 1 525,19 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 3,97 Prozent zu. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 889,08 Punkten. 1 664,49 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 2,33 Prozent auf 20,18 EUR), Addiko Bank (+ 1,79 Prozent auf 19,95 EUR), Verbund (+ 1,65 Prozent auf 76,90 EUR), voestalpine (+ 1,23 Prozent auf 19,74 EUR) und Rosenbauer (+ 1,15 Prozent auf 35,20 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Marinomed Biotech (-9,50 Prozent auf 8,00 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,67 Prozent auf 7,34 EUR), Frequentis (-1,92 Prozent auf 25,50 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,74 Prozent auf 84,70 EUR) und Polytec (-1,16 Prozent auf 2,55 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 128 853 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Verbund mit 26,369 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick

Die Raiffeisen-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,42 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

