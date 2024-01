Handel in Wien: ATX Prime zum Start leichter

Das macht das Börsenbarometer in Wien am Mittwoch.

Am Mittwoch bewegt sich der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse 1,13 Prozent tiefer bei 1 682,75 Punkten. In den Mittwochshandel ging der ATX Prime 0,005 Prozent leichter bei 1 701,86 Punkten, nach 1 701,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 678,59 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 701,86 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 1,64 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, wies der ATX Prime einen Wert von 1 692,82 Punkten auf. Der ATX Prime lag noch vor drei Monaten, am 17.10.2023, bei 1 583,57 Punkten. Der ATX Prime wurde vor einem Jahr, am 17.01.2023, mit 1 655,37 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 1,82 Prozent abwärts. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 1 731,58 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 678,59 Punkten.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Marinomed Biotech (+ 5,26 Prozent auf 32,00 EUR), Addiko Bank (+ 1,45 Prozent auf 13,95 EUR), Lenzing (+ 0,16 Prozent auf 31,50 EUR), Telekom Austria (-0,12 Prozent auf 8,06 EUR) und Vienna Insurance (-0,19 Prozent auf 26,20 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Raiffeisen (-2,27 Prozent auf 19,38 EUR), PORR (-2,06 Prozent auf 13,32 EUR), CA Immobilien (-1,64 Prozent auf 29,90 EUR), Erste Group Bank (-1,55 Prozent auf 38,20 EUR) und Verbund (-1,52 Prozent auf 77,50 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Das Handelsvolumen der OMV-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 34 884 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 28,297 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,39 erwartet. Die BAWAG-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,32 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

