Schwacher Handel in Wien: So bewegt sich der ATX aktuell

Am Donnerstag geht es im ATX um 15:40 Uhr via Wiener Börse um 0,32 Prozent auf 4 916,09 Punkte abwärts. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 143,323 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,028 Prozent stärker bei 4 933,08 Punkten in den Handel, nach 4 931,68 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 4 957,53 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 912,19 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Seit Beginn der Woche stieg der ATX bereits um 3,15 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2025, wies der ATX einen Stand von 4 729,38 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.08.2025, wies der ATX 4 720,15 Punkte auf. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 13.11.2024, den Wert von 3 461,19 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 34,44 Prozent zu. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 4 957,53 Punkten. 3 481,22 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell STRABAG SE (+ 4,71 Prozent auf 71,20 EUR), Raiffeisen (+ 2,44 Prozent auf 33,52 EUR), Lenzing (+ 2,29 Prozent auf 22,35 EUR), Wienerberger (+ 1,73 Prozent auf 27,08 EUR) und PORR (+ 1,72 Prozent auf 26,65 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil Verbund (-4,73 Prozent auf 64,50 EUR), EVN (-1,84 Prozent auf 26,70 EUR), DO (-1,04 Prozent auf 191,00 EUR), voestalpine (-1,04 Prozent auf 34,42 EUR) und Erste Group Bank (-0,85 Prozent auf 92,95 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im ATX weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 406 267 Aktien gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 36,175 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die ATX-Mitglieder auf

Die CPI Europe-Aktie weist mit 6,75 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,85 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

