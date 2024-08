Handel in Wien: So entwickelt sich der ATX Prime mittags

Am Freitag springt der ATX Prime um 12:08 Uhr via Wiener Börse um 0,65 Prozent auf 1 840,10 Punkte an. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,009 Prozent auf 1 827,98 Punkte an der Kurstafel, nach 1 828,14 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 840,59 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 826,97 Zählern.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der ATX Prime bereits um 1,30 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.07.2024, stand der ATX Prime bei 1 846,06 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.05.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 884,38 Punkten. Der ATX Prime wurde vor einem Jahr, am 23.08.2023, mit 1 570,84 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 7,36 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 1 889,08 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 664,49 Zählern.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Marinomed Biotech (+ 3,31 Prozent auf 5,00 EUR), Andritz (+ 1,91 Prozent auf 58,60 EUR), DO (+ 1,90 Prozent auf 150,00 EUR), UBM Development (+ 1,48 Prozent auf 20,60 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 1,31 Prozent auf 31,00 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Addiko Bank (-2,68 Prozent auf 18,15 EUR), Rosenbauer (-2,59 Prozent auf 41,40 EUR), AMAG (-1,23 Prozent auf 24,10 EUR), Flughafen Wien (-1,11 Prozent auf 53,40 EUR) und ZUMTOBEL (-1,06 Prozent auf 5,62 EUR) unter Druck.

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Im ATX Prime ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 43 634 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime weist die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 26,734 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie hat mit 2,75 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,79 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at