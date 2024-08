Handel in Zürich: SLI beginnt Montagshandel in der Verlustzone

SLI-Handel am Morgen.

Um 09:12 Uhr fällt der SLI im SIX-Handel um 0,12 Prozent auf 2 005,27 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,104 Prozent leichter bei 2 005,60 Punkten in den Handel, nach 2 007,69 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Montag sein Tagestief bei 2 004,39 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 005,79 Punkten lag.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Der SLI wurde vor einem Monat, am 26.07.2024, mit 1 985,86 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 958,15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, den Stand von 1 717,93 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 13,71 Prozent aufwärts. Bei 2 009,70 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Novartis (+ 0,32 Prozent auf 100,72 CHF), Nestlé (+ 0,25 Prozent auf 89,76 CHF), Roche (+ 0,18 Prozent auf 283,70 CHF), Swatch (I) (+ 0,11 Prozent auf 181,65 CHF) und Sandoz (+ 0,11 Prozent auf 37,58 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen ams (-2,17 Prozent auf 1,06 CHF), VAT (-1,38 Prozent auf 429,50 CHF), Swiss Re (-0,76 Prozent auf 116,95 CHF), UBS (-0,45 Prozent auf 26,31 CHF) und Lonza (-0,43 Prozent auf 557,00 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 157 894 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 243,102 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,14 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,45 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at