Roche Aktie
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048
|Roche-Performance
|
21.11.2025 10:04:50
SMI-Papier Roche-Aktie: So viel hätte eine Investition in Roche von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Roche-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Roche-Aktie bei 274,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,650 Roche-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 137,96 CHF, da sich der Wert einer Roche-Aktie am 20.11.2025 auf 311,80 CHF belief. Mit einer Performance von +13,80 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Roche belief sich zuletzt auf 247,12 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: lucarista / Shutterstock.com
Aktien in diesem Artikel
|Roche AG (Genussschein)
|312,10
|0,10%
