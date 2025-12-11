SMI-Wert Lonza-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lonza von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Lonza-Investment verdienen können.

Lonza-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Lonza-Papier bei 522,40 CHF. Bei einem Lonza-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,191 Lonza-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Lonza-Papiers auf 537,80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 102,95 CHF wert. Mit einer Performance von +2,95 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Lonza erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 36,87 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at