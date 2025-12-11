Lonza Aktie
WKN: 928619 / ISIN: CH0013841017
|Performance unter der Lupe
|
11.12.2025 10:03:31
SMI-Wert Lonza-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lonza von vor einem Jahr abgeworfen
Lonza-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Lonza-Papier bei 522,40 CHF. Bei einem Lonza-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,191 Lonza-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Lonza-Papiers auf 537,80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 102,95 CHF wert. Mit einer Performance von +2,95 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Lonza erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 36,87 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Lonza
Nachrichten zu Lonza AG (N)mehr Nachrichten
|
11.12.25
|SIX-Handel SLI schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
11.12.25
|Handel in Zürich: SMI schlussendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
11.12.25
|Schwacher Handel: So performt der SLI am Nachmittag (finanzen.at)
|
11.12.25
|Schwacher Handel: SMI präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
11.12.25
|Pluszeichen in Zürich: SMI bewegt sich am Donnerstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
11.12.25
|Minuszeichen in Zürich: So steht der SLI am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
11.12.25
|Schwacher Handel in Zürich: SMI beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
11.12.25
|SLI-Handel aktuell: SLI verbucht zum Start des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.at)
Analysen zu Lonza AG (N)mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lonza AG (N)
|573,20
|0,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.