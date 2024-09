Handel in Zürich: SMI mit positivem Vorzeichen

Am Mittag zeigen sich die Anleger in Zürich optimistisch.

Um 12:09 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,28 Prozent stärker bei 12 243,21 Punkten. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,427 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,073 Prozent auf 12 218,48 Punkte an der Kurstafel, nach 12 209,62 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 12 244,16 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 188,25 Zählern.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang ein Plus von 2,63 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.08.2024, erreichte der SMI einen Stand von 12 296,72 Punkten. Der SMI stand noch vor drei Monaten, am 27.06.2024, bei 12 004,31 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.09.2023, wies der SMI 10 882,31 Punkte auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 9,61 Prozent zu. 12 483,57 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 11 064,90 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Richemont (+ 2,25 Prozent auf 134,10 CHF), Sonova (+ 1,40 Prozent auf 304,00 CHF), Nestlé (+ 0,83 Prozent auf 85,52 CHF), Roche (+ 0,63 Prozent auf 272,30 CHF) und Sika (+ 0,61 Prozent auf 281,00 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Holcim (-1,46 Prozent auf 83,74 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,27 Prozent auf 49,58 CHF), Swiss Re (-0,47 Prozent auf 117,10 CHF), Lonza (-0,44 Prozent auf 538,00 CHF) und Swiss Life (-0,22 Prozent auf 710,20 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 917 893 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Nestlé mit 229,693 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

SMI-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,36 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,34 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at