Handel in Zürich: SMI notiert am Mittag im Minus

Am Freitag steht der SMI um 12:08 Uhr via SIX 0,09 Prozent im Minus bei 11 129,30 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,273 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,132 Prozent auf 11 153,52 Punkte an der Kurstafel, nach 11 138,85 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SMI bei 11 117,69 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 11 161,06 Punkten.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht sank der SMI bereits um 1,14 Prozent. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 09.01.2024, einen Stand von 11 248,65 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 09.11.2023, einen Wert von 10 644,99 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.02.2023, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 217,73 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,367 Prozent. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 11 473,57 Punkten. Bei 11 088,62 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Alcon (+ 2,09 Prozent auf 67,42 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,23 Prozent auf 287,50 CHF), Sonova (+ 1,11 Prozent auf 283,30 CHF), Novartis (+ 0,89 Prozent auf 88,75 CHF) und Sika (+ 0,71 Prozent auf 240,20 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Nestlé (-1,69 Prozent auf 96,68 CHF), Holcim (-0,67 Prozent auf 65,18 CHF), Givaudan (-0,66 Prozent auf 3 621,00 CHF), Roche (-0,44 Prozent auf 223,90 CHF) und Zurich Insurance (-0,37 Prozent auf 431,10 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 1 310 788 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 273,821 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Fundamentaldaten der SMI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,07 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,31 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

