Handel in Zürich: SMI verbucht am Nachmittag Gewinne

Der SMI zeigt am Freitagnachmittag eine positive Tendenz.

Der SMI verbucht im SIX-Handel um 15:41 Uhr Gewinne in Höhe von 0,73 Prozent auf 11 291,41 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,216 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,269 Prozent stärker bei 11 239,82 Punkten, nach 11 209,63 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 11 335,26 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 11 221,41 Punkten lag.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verlor der SMI bereits um 0,696 Prozent. Der SMI wurde vor einem Monat, am 03.04.2024, mit 11 616,87 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, einen Stand von 11 239,68 Punkten. Der SMI wies vor einem Jahr, am 03.05.2023, einen Wert von 11 506,19 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 1,08 Prozent. Bei 11 799,91 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 11 064,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Richemont (+ 3,08 Prozent auf 132,10 CHF), Geberit (+ 3,05 Prozent auf 506,80 CHF), Sika (+ 2,89 Prozent auf 270,90 CHF), Partners Group (+ 2,24 Prozent auf 1 209,50 CHF) und Sonova (+ 1,73 Prozent auf 264,40 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Logitech (-0,91 Prozent auf 73,90 CHF), Novartis (-0,63 Prozent auf 88,31 CHF), Zurich Insurance (-0,20 Prozent auf 439,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,13 Prozent auf 45,00 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,16 Prozent auf 245,40 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 1 644 784 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 241,549 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 8,68 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,67 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at