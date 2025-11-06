UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|
06.11.2025 17:17:18
UBS to liquidate funds with substantial First Brands exposure
Swiss bank grapples with $500mn of exposure to First Brands across its investment armsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
|
06.11.25
|Börse Zürich in Rot: SPI schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
06.11.25
|Minuszeichen in Zürich: SLI schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Handel: SMI zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
06.11.25
|UBS to liquidate funds with substantial First Brands exposure (Financial Times)
|
06.11.25
|Angespannte Stimmung in Zürich: So bewegt sich der SLI am Nachmittag (finanzen.at)
|
06.11.25
|Zurückhaltung in Zürich: SMI fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
06.11.25
|Zurückhaltung in Zürich: So entwickelt sich der SPI aktuell (finanzen.at)
|
06.11.25
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI fällt mittags (finanzen.at)
|06.11.25
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.25
|UBS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.25
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.02.25
|UBS Halten
|DZ BANK
|04.02.25
|UBS Hold
|Deutsche Bank AG
|08.01.25
|UBS Hold
|Deutsche Bank AG
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.