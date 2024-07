Handel in Zürich: SPI legt zum Handelsstart zu

Am Donnerstag gewinnt der SPI um 09:12 Uhr via SIX 0,54 Prozent auf 16 255,28 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,075 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,527 Prozent auf 16 253,88 Punkte an der Kurstafel, nach 16 168,62 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 16 255,28 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 242,66 Punkten verzeichnete.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 1,64 Prozent. Der SPI lag noch vor einem Monat, am 11.06.2024, bei 16 031,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.04.2024, wurde der SPI auf 15 127,32 Punkte taxiert. Der SPI stand noch vor einem Jahr, am 11.07.2023, bei 14 485,85 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 11,57 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 16 309,66 Punkte. Bei 14 455,60 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Addex Therapeutics (+ 8,33 Prozent auf 0,07 CHF), Evolva (+ 6,15 Prozent auf 0,97 CHF), SHL Telemedicine (+ 2,45 Prozent auf 4,60 CHF), ams (+ 2,23 Prozent auf 1,37 CHF) und Sandoz (+ 1,97 Prozent auf 34,67 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Barry Callebaut (-6,44 Prozent auf 1 496,00 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-3,82 Prozent auf 0,55 CHF), HOCHDORF (-1,49 Prozent auf 6,62 CHF), Basler Kantonalbank Partizipsch (-1,22 Prozent auf 64,60 CHF) und Ypsomed (-1,07 Prozent auf 418,00 CHF).

Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SPI sticht die Novartis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 277 894 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 244,083 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SPI-Mitglieder

Die Talenthouse-Aktie hat mit 0,54 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,39 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at