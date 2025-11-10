Hannover Rück-Analyse: UBS AG stuft Hannover Rück-Aktie mit Buy ein

Die UBS hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen und einer Anhebung der Gewinnziele mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate des Rückversicherers erinnerten deutlich an die Ertragskraft und die Bilanzstärke des Konzerns, schrieb Will Hardcastle in seiner ersten Reaktion am Montag. Die neue Unternehmensprognose für den Überschuss im kommenden Jahr habe die Markterwartung und die Schätzung der Schweizer Großbank übertroffen.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Hannover Rück-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 11:36 Uhr sprang die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,0 Prozent auf 256,00 EUR zu. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 9,38 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 52 978 Hannover Rück-Aktien umgesetzt. Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte das Papier um 9,5 Prozent nach oben. Hannover Rück dürfte die Quartalsergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 10.11.2025 präsentieren.

