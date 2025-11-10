Hannover Rück Aktie
|255,40EUR
|5,80EUR
|2,32%
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
Hannover Rück Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 320 Euro auf "Overweight" belassen. Die Ankündigung eines Überschusses von mindestens 2,7 Milliarden Euro für das Jahr 2026 sei eine positive Überraschung, schrieb Kamran Hossain am Montag in seiner ersten Reaktion. Denn der Rückversicherer sei bekannt dafür, seit vielen Jahren konservativ zu kalkulieren./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 07:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 07:37 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
