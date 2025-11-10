Börse Frankfurt: DAX mit Kursplus

Am Montag klettert der DAX um 12:10 Uhr via XETRA um 1,68 Prozent auf 23 965,04 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,029 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 1,51 Prozent auf 23 925,36 Punkte an der Kurstafel, nach 23 569,96 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24 004,03 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 23 854,49 Einheiten.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 10.10.2025, lag der DAX noch bei 24 241,46 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wies der DAX einen Stand von 24 162,86 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, stand der DAX bei 19 215,48 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 19,68 Prozent. Bei 24 771,34 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 18 489,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Commerzbank (+ 5,97 Prozent auf 33,72 EUR), Siemens Energy (+ 5,16 Prozent auf 107,05 EUR), Daimler Truck (+ 4,65 Prozent auf 35,99 EUR), Hannover Rück (+ 3,86 Prozent auf 258,20 EUR) und Siemens (+ 3,18 Prozent auf 244,85 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Symrise (-0,50 Prozent auf 71,96 EUR), EON SE (-0,50 Prozent auf 16,08 EUR), Deutsche Telekom (-0,45 Prozent auf 26,54 EUR), adidas (-0,06 Prozent auf 157,45 EUR) und Vonovia SE (-0,04 Prozent auf 25,13 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Im DAX ist die Commerzbank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 114 980 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 245,537 Mrd. Euro.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,71 erwartet. Mit 5,24 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at