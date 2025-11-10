Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Handelsende im Plus

Letztendlich legte der DAX im XETRA-Handel um 1,72 Prozent auf 23 976,07 Punkte zu. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,029 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der DAX 1,51 Prozent stärker bei 23 925,36 Punkten, nach 23 569,96 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 24 022,69 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 23 854,49 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 10.10.2025, stand der DAX bei 24 241,46 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, einen Stand von 24 162,86 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, den Wert von 19 215,48 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 19,73 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 24 771,34 Punkte. Bei 18 489,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Commerzbank (+ 6,57 Prozent auf 33,91 EUR), Siemens Energy (+ 4,62 Prozent auf 106,50 EUR), Deutsche Bank (+ 4,39 Prozent auf 32,45 EUR), Hannover Rück (+ 3,54 Prozent auf 257,40 EUR) und Siemens (+ 3,54 Prozent auf 245,70 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Symrise (-1,13 Prozent auf 71,50 EUR), EON SE (-0,93 Prozent auf 16,01 EUR), Beiersdorf (-0,92 Prozent auf 92,72 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,63 Prozent auf 41,14 EUR) und Continental (-0,36 Prozent auf 66,08 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Commerzbank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 5 304 425 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 245,537 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus

Die Bayer-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,24 Prozent bei der BASF-Aktie an.

