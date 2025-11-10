Hannover Rück Aktie
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
|Aktienbewertung
|
10.11.2025 10:49:48
Hannover Rück-Aktie-Analyse: RBC Capital Markets bewertet mit Sector Perform
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen und einer Anhebung der Gewinnziele mit einem Kursziel von 275 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das dritte Quartal sei für den Rückversicherer etwas holprig verlaufen, schrieb Ben Cohen am Montag. Die neuen Unternehmensprognosen für den Überschuss in diesem und dem kommenden Jahr lägen derweil über den Markterwartungen.
Aktienanalyse online: Die Hannover Rück-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die Hannover Rück-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 10:31 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,7 Prozent auf 255,20 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 7,76 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 34 442 Hannover Rück-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein legte seit Jahresanfang 2025 um 9,1 Prozent zu. Am 10.11.2025 werden die Kennzahlen für Q3 2025 voraussichtlich präsentiert.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 02:49 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 02:49 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Hannover Rückmehr Nachrichten
|
12:26
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX fällt mittags zurück (finanzen.at)
|
12:26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX am Mittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
10.11.25
|Freundlicher Handel: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
10.11.25
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
10.11.25
|XETRA-Handel: LUS-DAX legt zu (finanzen.at)
|
10.11.25
|Börse Frankfurt: DAX mit Kursplus (finanzen.at)
|
10.11.25
|Hannover Rück-Analyse: UBS AG stuft Hannover Rück-Aktie mit Buy ein (finanzen.at)
|
10.11.25
|AKTIE IM FOKUS: Hannover Rück legen zu - 'Ausblick über Markterwartung selten' (dpa-AFX)