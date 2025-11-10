Hannover Rück-Aktie-Analyse: RBC Capital Markets bewertet mit Sector Perform

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem RBC Capital Markets-Analyst Ben Cohen das Hannover Rück-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen und einer Anhebung der Gewinnziele mit einem Kursziel von 275 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das dritte Quartal sei für den Rückversicherer etwas holprig verlaufen, schrieb Ben Cohen am Montag. Die neuen Unternehmensprognosen für den Überschuss in diesem und dem kommenden Jahr lägen derweil über den Markterwartungen.

Die Hannover Rück-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 10:31 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,7 Prozent auf 255,20 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 7,76 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 34 442 Hannover Rück-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein legte seit Jahresanfang 2025 um 9,1 Prozent zu. Am 10.11.2025 werden die Kennzahlen für Q3 2025 voraussichtlich präsentiert.

