Hannover Rück Aktie
|258,40EUR
|8,80EUR
|3,53%
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
Hannover Rück Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen und einer Anhebung der Gewinnziele mit einem Kursziel von 275 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das dritte Quartal sei für den Rückversicherer etwas holprig verlaufen, schrieb Ben Cohen am Montag. Die neuen Unternehmensprognosen für den Überschuss in diesem und dem kommenden Jahr lägen derweil über den Markterwartungen./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 02:49 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 02:49 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hannover Rück Sector Perform
|
Unternehmen:
Hannover Rück
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
275,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
254,20 €
|
Abst. Kursziel*:
8,18%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
258,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,42%
|
Analyst Name::
Ben Cohen
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Hannover Rück
|258,20
|3,45%
