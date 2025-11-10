Hannover Rück Aktie
|258,20EUR
|8,60EUR
|3,45%
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
Hannover Rück Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hannover Rück nach der Vorlage von Geschäftszahlen und einem Ausblick von 350 auf 360 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausblick sei etwas optimistischer als erwartet ausgefallen, das habe überrascht, schrieb Philip Kett in einer am Montag vorliegenden Studie. Erstmals seit wenigstens einer Dekade dürfte das der Fall gewesen sein, was wiederum Beleg für die Zurückhaltung des Managements bei Prognosen sei./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 11:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 11:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
|
Unternehmen:
Hannover Rück
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
360,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
257,20 €
|
Abst. Kursziel*:
39,97%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
258,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39,43%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hannover Rückmehr Nachrichten
|
17:59
|Freundlicher Handel: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
17:59
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
12:26
|XETRA-Handel: LUS-DAX legt zu (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Frankfurt: DAX mit Kursplus (finanzen.at)
|
11:52
|Hannover Rück-Analyse: UBS AG stuft Hannover Rück-Aktie mit Buy ein (finanzen.at)
|
10:49
|Hannover Rück-Aktie-Analyse: RBC Capital Markets bewertet mit Sector Perform (finanzen.at)
|
09:54
|JP Morgan Chase & Co. gibt Hannover Rück-Aktie Overweight (finanzen.at)
|
09:33
|Jefferies & Company Inc.: Buy für Hannover Rück-Aktie (finanzen.at)