Freundlicher Handel: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich fester

Zum Handelsende wagten sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Der LUS-DAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,68 Prozent stärker bei 23 973,50 Punkten.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 24 029,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 23 857,00 Punkten.

LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 10.10.2025, den Wert von 24 124,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, den Wert von 24 252,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, wurde der LUS-DAX mit 19 237,00 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 20,08 Prozent. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 24 773,50 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 18 821,00 Punkte.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Commerzbank (+ 6,57 Prozent auf 33,91 EUR), Siemens Energy (+ 4,62 Prozent auf 106,50 EUR), Deutsche Bank (+ 4,39 Prozent auf 32,45 EUR), Hannover Rück (+ 3,54 Prozent auf 257,40 EUR) und Siemens (+ 3,54 Prozent auf 245,70 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Symrise (-1,13 Prozent auf 71,50 EUR), EON SE (-0,93 Prozent auf 16,01 EUR), Beiersdorf (-0,92 Prozent auf 92,72 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,63 Prozent auf 41,14 EUR) und Continental (-0,36 Prozent auf 66,08 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Commerzbank-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 5 304 425 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 245,537 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf

Die Bayer-Aktie verzeichnet mit 5,71 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 5,24 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

