10.11.2025 12:26:49
XETRA-Handel: LUS-DAX legt zu
Um 12:25 Uhr geht es im LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,58 Prozent aufwärts auf 23 949,00 Punkte.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 010,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 23 857,00 Einheiten.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 10.10.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 24 124,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, bei 24 252,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, bei 19 237,00 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 19,96 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 24 773,50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 18 821,00 Punkten.
LUS-DAX-Top-Flop-Liste
Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Commerzbank (+ 5,97 Prozent auf 33,72 EUR), Siemens Energy (+ 5,16 Prozent auf 107,05 EUR), Daimler Truck (+ 4,65 Prozent auf 35,99 EUR), Hannover Rück (+ 3,86 Prozent auf 258,20 EUR) und Siemens (+ 3,18 Prozent auf 244,85 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Symrise (-0,50 Prozent auf 71,96 EUR), EON SE (-0,50 Prozent auf 16,08 EUR), Deutsche Telekom (-0,45 Prozent auf 26,54 EUR), adidas (-0,06 Prozent auf 157,45 EUR) und Vonovia SE (-0,04 Prozent auf 25,13 EUR).
LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Commerzbank-Aktie. 2 114 980 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 245,537 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Aktien
Unter den LUS-DAX-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie mit 5,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,24 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
