Chevron Aktie
WKN: 852552 / ISIN: US1667641005
|
24.06.2026 20:15:00
Has Chevron Found a New Growth Platform?
One of the knocks against Chevron (NYSE: CVX), and many other oil and natural gas companies, is that they aren't participating in the energy transition toward electricity. That may have changed significantly, as Chevron has just tentatively agreed to provide 2.7 gigawatts of electricity to a Microsoft (NASDAQ: MSFT) data center. Is Chevron suddenly an AI play? Here's what you need to know.What's really happening between Chevron and Microsoft isn't exactly an electricity deal. Chevron is partnering with GE Vernova (NYSE: GEV) to build a natural gas-powered electric power plant. Assuming the agreement receives final approval, which won't be known until later in the year, it will provide Microsoft with dedicated power at a Microsoft data center under a 20-year agreement.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Chevron Corp.
|
24.06.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
24.06.26
|NYSE-Handel: Dow Jones in Grün (finanzen.at)
|
24.06.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones am Mittwochmittag freundlich (finanzen.at)
|
24.06.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones verbucht zum Start des Mittwochshandels Gewinne (finanzen.at)
|
22.06.26
|Chevron moves into power production with Microsoft AI deal (Financial Times)
|
22.06.26
|Chevron moves into power production with Microsoft AI deal (Financial Times)
|
22.06.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Chevron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Chevron von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
18.06.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones notiert letztendlich im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Chevron Corp.
|06.01.26
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|01.11.24
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|01.11.24
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|01.11.24
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|01.11.24
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|01.11.24
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|01.11.24
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Chevron Corp.
|151,24
|-0,03%
|Chevron Corporation Cert Deposito Arg Repr 0.125 Shs
|16 660,00
|-2,57%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen finden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.