NYSE-Handel Dow Jones schwächelt

Am Donnerstag bewegt sich der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE 0,64 Prozent leichter bei 54 002,69 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 25,210 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,153 Prozent auf 54 266,12 Punkte an der Kurstafel, nach 54 349,12 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Donnerstag bei 54 502,87 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 53 972,03 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 2,36 Prozent. Vor einem Monat, am 06.07.2026, wurde der Dow Jones mit 53 055,91 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 06.05.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 49 910,59 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.08.2025, stand der Dow Jones noch bei 44 193,12 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 11,62 Prozent aufwärts. 54 744,33 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 45 057,28 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Microsoft (+ 1,71 Prozent auf 495,81 USD), Walt Disney (+ 1,45 Prozent auf 103,24 USD), Chevron (+ 1,34 Prozent auf 188,90 USD), Amazon (+ 0,36 Prozent auf 273,64 USD) und Travelers (+ 0,18 Prozent auf 383,15 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Salesforce (-3,80 Prozent auf 185,65 USD), Boeing (-2,37 Prozent auf 234,50 USD), Honeywell Technologies (-2,21 Prozent auf 242,63 USD), UnitedHealth (-1,96 Prozent auf 404,68 USD) und IBM (-1,42 Prozent auf 232,58 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 9 577 978 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,442 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dow Jones-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 11,21 erwartet. Die Nike-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung mit 3,85 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at