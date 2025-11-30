Walmart Aktie

WKN: 860853 / ISIN: US9311421039

30.11.2025 20:45:00

Has Walmart Stock Been Good for Investors?

It's difficult for stock pickers to consistently beat a passive index like the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC).That's why index investing has become so popular. But individual investors can find market-beating stocks. And they can ride these winners, providing they still believe in the company's long-term prospects.Walmart (NYSE: WMT) has become a household name, and it's a familiar company to investors, having conducted its initial public offering (IPO) in 1970. But how has the stock performed over the last five years compared with the S&P 500?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
