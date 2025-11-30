Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
|
30.11.2025 20:45:00
Has Walmart Stock Been Good for Investors?
It's difficult for stock pickers to consistently beat a passive index like the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC).That's why index investing has become so popular. But individual investors can find market-beating stocks. And they can ride these winners, providing they still believe in the company's long-term prospects.Walmart (NYSE: WMT) has become a household name, and it's a familiar company to investors, having conducted its initial public offering (IPO) in 1970. But how has the stock performed over the last five years compared with the S&P 500?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Walmartmehr Nachrichten
Analysen zu Walmartmehr Analysen
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen etwas höher ins Wochenende -- US-Börsen beenden "Black Friday"-Handel im Plus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich am Freitag etwas fester. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen. Auch die US-Börsen legten zu. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen.