Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
|
06.12.2025 11:05:00
Here's Why Apple Is My Second Biggest Holding Going Into 2026
Apple (NASDAQ: AAPL) spent much of 2025 out of favor as investors worried about stalled growth and a late pivot into AI (artificial intelligence). But after being down more than 20% for the year by mid-June, the stock has roared higher. Investors have cheered as the company's top-line growth rate accelerated and management guided for double-digit iPhone revenue growth during the holiday quarter.Is it too late to buy the stock? I don't think so. In fact, it's my second-biggest holding. A well-received iPhone cycle, a powerful services business, and emerging AI features build a strong bull case for the stock.Here's a closer look at the reasons I'm betting on Apple stock going into 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Apple Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzungmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|239,30
|-0,08%
|Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung
|3,82
|-2,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.