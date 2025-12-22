Honeywell Aktie
WKN: 870153 / ISIN: US4385161066
|
22.12.2025 13:44:00
Honeywell says it has a $470 million Flexjet problem, and a lowered profit outlook
Honeywell expects to make a one-time cash settlement payment of $470 million related to the Flexjet lawsuit — and the stock drops.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Honeywellmehr Nachrichten
|
19.12.25
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Honeywell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Honeywell von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
18.12.25
|Gewinne in New York: Dow Jones präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
17.12.25
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones sackt am Mittwochnachmittag ab (finanzen.at)
|
17.12.25
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 fällt nachmittags (finanzen.at)
|
17.12.25
|NYSE-Handel Dow Jones schwächer (finanzen.at)
|
16.12.25
|Schwacher Handel: Dow Jones zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
16.12.25
|NYSE-Handel Dow Jones in Rot (finanzen.at)
|
15.12.25
|Montagshandel in New York: Dow Jones fällt letztendlich (finanzen.at)