Honeywell Technologies Aktie
WKN: 870153 / ISIN: US4385161066
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06.07.2026 07:38:30
Honeywell spin-off in merger talks to create $27bn materials group
Combination with Element Solutions would boost Solstice’s role as key supplier of chipmaking inputsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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