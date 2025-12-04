Starbucks Aktie
WKN: 884437 / ISIN: US8552441094
|
04.12.2025 05:39:00
How Good Has Starbucks (SBUX) Stock Actually Been?
Is Starbucks (NASDAQ: SBUX) stock on the dreaded investor naughty list this holiday season?Its recent share price performance suggests that it is. A string of uninspiring earnings reports has really dampened sentiment on the once-mighty coffee king. If we look back a few months and years, however, the situation might appear a little different. No, it doesn't.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Starbucks Corp.mehr Nachrichten
|
01.12.25
|New York City: Starbucks zahlt 35 Millionen Dollar Entschädigung an Mitarbeiter (Spiegel Online)
|
28.11.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Starbucks-Aktie: So viel Verlust hätte ein Starbucks-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
24.11.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
24.11.25
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 verbucht am Montagnachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
24.11.25
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 in Grün (finanzen.at)
|
24.11.25
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Start in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
24.11.25
|Montagshandel in New York: S&P 500 zum Handelsstart stärker (finanzen.at)
|
21.11.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Starbucks-Aktie: So viel Verlust hätte eine Starbucks-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)