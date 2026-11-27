Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
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27.11.2026 16:30:11
How Strategy, Bitmine Came to Sit on Combined $22B Unrealized Losses
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Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)
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18.11.26
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18.11.26
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18.11.26
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Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.