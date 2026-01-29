Texas Instruments Aktie

Texas Instruments für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852654 / ISIN: US8825081040

29.01.2026 04:44:42

How Texas Instruments Stock Jumped 9.9% Wednesday

Shares of Texas Instruments (NASDAQ: TXN) ended Wednesday's trading 9.9% above Tuesday's closing price. The semiconductor veteran reported Q4 2025 results on Tuesday evening, offering an unusual mix of hits and misses.Let's start with the usual headline figures. TI's revenue rose 10% year over year to $4.42 billion. The analyst consensus called for $4.45 billion, so it was a slight miss. Unadjusted earnings fell 2%, landing at $1.27 per diluted share. Here, Wall Street was looking for $1.29 per share. The bottom line included unexpected charges of $0.06 per share related to goodwill impairment and tax items. Without these one-time items, TI's earnings result would have been more than enough.So TI fell short of the usual market-moving targets. But investors were quick to brush off these minor disappointments to focus on several positive surprises instead.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Texas Instruments Inc. (TI)

Analysen zu Texas Instruments Inc. (TI)

24.01.25 Texas Instruments Underperform Bernstein Research
23.10.24 Texas Instruments Hold Jefferies & Company Inc.
23.10.24 Texas Instruments Buy UBS AG
24.04.24 Texas Instruments Verkaufen DZ BANK
Aktien in diesem Artikel

Texas Instruments Inc Cert. Deposito Arg. Repr. 0.20 Shs 65 950,00 2,29% Texas Instruments Inc Cert. Deposito Arg. Repr. 0.20 Shs
Texas Instruments Inc. (TI) 179,64 -1,60% Texas Instruments Inc. (TI)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. In Fernost weisen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

