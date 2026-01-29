Texas Instruments Aktie
WKN: 852654 / ISIN: US8825081040
|
29.01.2026 04:44:42
How Texas Instruments Stock Jumped 9.9% Wednesday
Shares of Texas Instruments (NASDAQ: TXN) ended Wednesday's trading 9.9% above Tuesday's closing price. The semiconductor veteran reported Q4 2025 results on Tuesday evening, offering an unusual mix of hits and misses.Let's start with the usual headline figures. TI's revenue rose 10% year over year to $4.42 billion. The analyst consensus called for $4.45 billion, so it was a slight miss. Unadjusted earnings fell 2%, landing at $1.27 per diluted share. Here, Wall Street was looking for $1.29 per share. The bottom line included unexpected charges of $0.06 per share related to goodwill impairment and tax items. Without these one-time items, TI's earnings result would have been more than enough.So TI fell short of the usual market-moving targets. But investors were quick to brush off these minor disappointments to focus on several positive surprises instead.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|Texas Instruments Inc Cert. Deposito Arg. Repr. 0.20 Shs
|65 950,00
|2,29%
|Texas Instruments Inc. (TI)
|179,64
|-1,60%