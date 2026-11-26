HP Aktie
WKN: 851301 / ISIN: US40434L1052
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26.11.2026 05:10:06
HP: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its fourth-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 24, 2026, HP (NYSE:HPQ) announced fourth-quarter revenue of $16 billion, representing 9% growth year over year. Commercial hardware demand and the adoption of artificial intelligence helped offset consumer market softness and rising component costs. HP returned over $2.3 billion to shareholders through dividends and share repurchases in fiscal year 2026. Three takeaways from the call stand out for long-term investors.
Enterprise clients are accelerating device upgrades as local artificial intelligence (AI) processing reduces latency and keeps proprietary corporate data on-site. Demand for higher-value commercial devices and workstations lifted Personal Systems segment revenue 14% year over year.
Escalating memory chip costs and excess channel inventory pulled consumer revenue down 7% year over year, compressing Personal Systems operating margins to 3%. Management is reducing bill-of-materials costs and adjusting pricing to restore segment margins to target levels before fiscal year-end.
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