HUGO BOSS Aktie
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
|Kapitalmaßnahme
|
16.12.2025 11:18:44
HUGO BOSS-Aktie legt zu: Konsortialkredit über 600 Millionen Euro wird ersetzt
Wie der MDAX-Konzern mitteilte, hat die revolvierende Kreditlinie eine Laufzeit von fünf Jahren und beinhaltet zwei Optionen zur Verlängerung um jeweils ein weiteres Jahr sowie eine Option zur Erhöhung des Kreditvolumens um bis zu 300 Millionen Euro. Die Kreditmarge wird jährlich überprüft und ist an die Erfüllung von Nachhaltigkeitskriterien geknüpft. Der neue Kredit ersetzt den bisherigen Konsortialkredit über 600 Millionen Euro. Laut dem Modekonzern war der Konsortialkredit deutlich überzeichnet.
"Diese erfolgreiche Transaktion unterstreicht das große Vertrauen unserer Kreditgeber in unser Unternehmen und sein langfristiges Potential", sagte Chief Financial Officer und Chief Operating Officer Yves Müller. "Die Kreditzusage sichert uns die finanzielle Stärke, die wir benötigen, um unsere strategischen Prioritäten umzusetzen. Darüber hinaus verdeutlicht die Integration von Nachhaltigkeitskriterien unser Bestreben, finanzielle Entscheidungen mit unseren ESG-Zielen in Einklang zu bringen."
Via XETRA steigt die HUGO BOSS-Aktie zeitweise um 1,75 Prozent auf 37,21 Euro.
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: TungCheung / Shutterstock.com
Nachrichten zu HUGO BOSS AGmehr Nachrichten
Analysen zu HUGO BOSS AGmehr Analysen
|12.12.25
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|HUGO BOSS Kaufen
|DZ BANK
|04.12.25
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.25
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|HUGO BOSS Kaufen
|DZ BANK
|04.12.25
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|HUGO BOSS Kaufen
|DZ BANK
|04.12.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|03.12.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|03.12.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|12.12.25
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|HUGO BOSS AG
|37,20
|2,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWichtige US-Daten stehen an: ATX-Anleger verhalten in Kauflaune -- DAX auf rotem Terrain -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche mit Gewinnen. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.