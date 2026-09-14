Hugo Boss chair steps down under pressure from Frasers Group

HUGO BOSS Aktie
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
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14.09.2026 09:24:51
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Stephan Sturm to depart board of German fashion group after clashing with largest shareholder over dividend paymentsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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