HUGO BOSS Aktie

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WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7

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14.09.2026 09:24:51

Hugo Boss chair steps down under pressure from Frasers Group

Stephan Sturm to depart board of German fashion group after clashing with largest shareholder over dividend paymentsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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