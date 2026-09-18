ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Neutral" belassen. Auch die Metzinger spürten das zunehmend schwierige Konsumumfeld, schrieb Robert Krankowski am Donnerstag anlässlich der UBS-Luxuskonferenz in Mailand. Trotz allen Gegenwinds machten sie allerdings solide Fortschritte in ihren Turnaroundbemühungen./ag/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 21:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



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