HUGO BOSS Aktie
|39,16EUR
|0,51EUR
|1,32%
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
HUGO BOSS Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Hugo Boss mit einem Kursziel von 39,20 Euro auf "Neutral" belassen. Der avisierte Stopp des erst am 24. August gestarteten Aktienrückkaufprogramm demnächst scheine eine taktische Reaktion auf die Aufstockungspläne des Großaktionärs Fraser zu sein, schrieb Robert Krankowski am Dienstag in seiner ersten Reaktion. Boss habe betont, dass die Unternehmensstrategie und die Kapitalallokation intakt seien. Die Eigentümerverhältnisse bei den Metzingern sollten dem Experten zufolge weiter im Fokus der Anleger stehen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 18:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Neutral
|
Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
39,20 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
39,04 €
|
Abst. Kursziel*:
0,41%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
39,16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,10%
|
Analyst Name::
Robert Krankowski
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HUGO BOSS AG
|
01.09.26
|EQS-Adhoc: HUGO BOSS AG: HUGO BOSS TERMINATES SHARE BUYBACK PROGRAM (EQS Group)
|
01.09.26
|EQS-Adhoc: HUGO BOSS AG: HUGO BOSS BEENDET AKTIENRÜCKKAUFPROGRAMM (EQS Group)
|
01.09.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
|
01.09.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
01.09.26
|MDAX aktuell: Das macht der MDAX mittags (finanzen.at)
|
31.08.26
|EQS-PVR: Hugo Boss AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
31.08.26
|EQS-PVR: Hugo Boss AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
31.08.26
|EQS-CMS: HUGO BOSS AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
Analysen zu HUGO BOSS AG
|18.08.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|11.08.26
|HUGO BOSS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|04.08.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|11.08.26
|HUGO BOSS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|04.08.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|HUGO BOSS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.12.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|HUGO BOSS Kaufen
|DZ BANK
|04.12.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|03.12.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|18.08.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|04.08.26
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|04.08.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|HUGO BOSS AG
|39,02
|0,96%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:51
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|08:41
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|08:33
|Continental Buy
|UBS AG
|08:27
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|08:27
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:25
|PUMA Equal Weight
|Barclays Capital
|07:29
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:27
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:59
|adidas Overweight
|Barclays Capital
|06:42
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:27
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:27
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:24
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|01.09.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|01.09.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|01.09.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|01.09.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|01.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.09.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|01.09.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|01.09.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|pbb Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.09.26
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Schoeller-Bleckmann kaufen
|Erste Group Bank
|01.09.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Reckitt Benckiser Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|GFT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.09.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.