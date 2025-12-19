IBEX 35-Papier Amadeus IT-Aktie: So viel hätte eine Investition in Amadeus IT von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Amadeus IT-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde die Amadeus IT-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Amadeus IT-Aktie 39,71 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Amadeus IT-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 25,186 Amadeus IT-Aktien. Die gehaltenen Amadeus IT-Anteile wären am 18.12.2025 1 604,33 EUR wert, da der Schlussstand 63,70 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 60,43 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Amadeus IT eine Marktkapitalisierung von 26,92 Mrd. Euro. Amadeus IT-Papiere wurden am 28.04.2010 zum ersten Mal an der Börse STN gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Amadeus IT-Papiers bei 11,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at