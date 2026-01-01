IBEX 35-Wert Indra Sistemas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Indra Sistemas-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Indra Sistemas eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Indra Sistemas-Papier an der Börse STN feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Indra Sistemas-Anteile 6,98 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 1 432,665 Indra Sistemas-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 69 541,55 EUR, da sich der Wert eines Indra Sistemas-Anteils am 31.12.2025 auf 48,54 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 595,42 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Indra Sistemas eine Börsenbewertung in Höhe von 8,53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at