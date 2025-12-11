Indra Sistemas Aktie
WKN: 873570 / ISIN: ES0118594417
|Langfristige Performance
|
11.12.2025 10:03:31
IBEX 35-Titel Indra Sistemas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Indra Sistemas von vor 10 Jahren eingefahren
Am 11.12.2015 wurde das Indra Sistemas-Papier an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 9,22 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 10,846 Indra Sistemas-Aktien. Die gehaltenen Indra Sistemas-Papiere wären am 10.12.2025 536,01 EUR wert, da der Schlussstand 49,42 EUR betrug. Das entspricht einem Anstieg um 436,01 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Indra Sistemas bezifferte sich zuletzt auf 8,70 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Indra Sistemas S.A.mehr Nachrichten
Analysen zu Indra Sistemas S.A.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Indra Sistemas S.A.
|49,28
|0,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.