IBEX 35-Titel Indra Sistemas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Indra Sistemas von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Indra Sistemas-Aktie Anlegern gebracht.

Am 11.12.2015 wurde das Indra Sistemas-Papier an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 9,22 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 10,846 Indra Sistemas-Aktien. Die gehaltenen Indra Sistemas-Papiere wären am 10.12.2025 536,01 EUR wert, da der Schlussstand 49,42 EUR betrug. Das entspricht einem Anstieg um 436,01 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Indra Sistemas bezifferte sich zuletzt auf 8,70 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at