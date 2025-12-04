Indra Sistemas Aktie
IBEX 35-Papier Indra Sistemas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Indra Sistemas-Investment von vor 5 Jahren verdient
Indra Sistemas-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Indra Sistemas-Anteile betrug an diesem Tag 7,16 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Indra Sistemas-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1 396,648 Indra Sistemas-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 03.12.2025 65 921,79 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 47,20 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 559,22 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Indra Sistemas belief sich jüngst auf 7,99 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
