IBEX 35-Papier Indra Sistemas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Indra Sistemas von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Indra Sistemas-Aktien gewesen.

Am 18.12.2024 wurde die Indra Sistemas-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 16,63 EUR wert. Bei einem Indra Sistemas-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 60,132 Indra Sistemas-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Indra Sistemas-Papiers auf 45,76 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 751,65 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 175,17 Prozent gesteigert.

Indra Sistemas markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,12 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at