IBEX 35-Titel Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banco de Sabadell SA von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Banco de Sabadell SA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse STN Handel mit der Banco de Sabadell SA-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 1,87 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Banco de Sabadell SA-Aktie investiert, befänden sich nun 53,548 Banco de Sabadell SA-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 29.12.2025 178,42 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 3,33 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 78,42 Prozent erhöht.

Banco de Sabadell SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 16,56 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at