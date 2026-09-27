I'd Buy Amazon Stock While It Sits 12% Below Its Record

Shares of Amazon (NASDAQ:AMZN) set an all-time closing high of $284.02 on Aug. 3. They got there fast, jumping about 21% over the two trading days after the company posted its second-quarter results.

Since then, the stock has given back most of that jump. At roughly $249 as I write, shares sit about 12% below their record. And the stock's rise of about 8% so far in 2026 now lags the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC), up about 13%.

But Amazon hasn't reported another quarter since that peak. The latest numbers investors have are the same ones that sent the stock to its record in the first place.

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