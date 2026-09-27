Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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27.09.2026 23:14:01
I'd Buy Amazon Stock While It Sits 12% Below Its Record
Shares of Amazon (NASDAQ:AMZN) set an all-time closing high of $284.02 on Aug. 3. They got there fast, jumping about 21% over the two trading days after the company posted its second-quarter results.
Since then, the stock has given back most of that jump. At roughly $249 as I write, shares sit about 12% below their record. And the stock's rise of about 8% so far in 2026 now lags the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC), up about 13%.
But Amazon hasn't reported another quarter since that peak. The latest numbers investors have are the same ones that sent the stock to its record in the first place.
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