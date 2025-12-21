AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
|
21.12.2025 21:30:00
If You'd Invested $500 in Netflix stock 10 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
Netflix (NASDAQ: NFLX) has been back in the news recently with its bid to acquire the majority of Warner Bros. Discovery's assets. Although there's a way to go until that massive deal closes (or falls apart), it represents a new direction for the streaming king.Netflix has done this several times before -- pivoting into an adjacent business and pioneering new media directions. And if you had invested $500 in its stock 10 years ago, back when it was a different operation, the shares you bought would be worth a lot more today.Image source: Netflix.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AGO AG Energie + Anlagenmehr Nachrichten
Analysen zu AGO AG Energie + Anlagenmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Netflix Inc.
|81,30
|1,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen in der Gewinnzone -- ATX beendet Handel auf Rekordhoch -- DAX geht fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten zum Wochenende Gewinne. Die Wall Street legte kräftig zu. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach oben.