NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix mit einem Kursziel von 125 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der Streaminganbieter habe trotz guter Argumente für eine Übernahme von Warner Bros wohl viel Arbeit vor sich, die Behörden von einer wettbewerbsrechtlichen Zustimmung zu überzeugen, schrieb Laurent Yoon am Mittwoch./rob/mis/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 03:39 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 05:05 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.