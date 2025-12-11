Netflix Aktie
|80,16EUR
|1,07EUR
|1,35%
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
Netflix Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Netflix von 150 auf 134 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. John Colantuoni rät in einem am Donnerstag vorliegenden Jahresausblick dazu, bei Einzelwerten aus dem US-Internetbereich genauer hinzuschauen. Investitionen könnten vereinzelt die Margen beeinträchtigen und Sorgen um verschlankte Wertschöpfungsketten durch Künstliche Intelligenz manche Werte beeinträchtigen. Als bevorzugte große Werte nannte er Applovin, Reddit, Spotify und Uber sowie seine frische Kaufempfehlung Roku aus dem Bereich der mittelgroßen Unternehmen./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 22:58 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 00:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Netflix Inc. Buy
|
Unternehmen:
Netflix Inc.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 134,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 92,71
|
Abst. Kursziel*:
44,54%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 94,30
|
Abst. Kursziel aktuell:
42,10%
|
Analyst Name::
John Colantuoni
|
KGV*:
-
