Netflix Aktie

82,07EUR 1,85EUR 2,31%
Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

17.12.2025 09:05:03

Netflix Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Netflix mit einem Kursziel von 134 US-Dollar auf "Buy" belassen. Netflix können den Worst Case, einen Bieterkampf um Warner Brothers Discovery, offenbar umschiffen, schrieb James Heaney in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das eigene Wachstum von Netflix dürfte gesund bleiben und Synergien aus dem Kauf des Hollywood-Riesen würden noch unterschätzt./rob/ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 23:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 23:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Netflix Inc. Buy
Unternehmen:
Netflix Inc. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 134,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 94,57 		Abst. Kursziel*:
41,69%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 94,57 		Abst. Kursziel aktuell:
41,69%
Analyst Name::
James Heaney 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

