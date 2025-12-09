Netflix Aktie

83,50EUR 0,28EUR 0,34%
Netflix

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

09.12.2025 13:10:39

Netflix Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Netflix nach einem Treffen mit der Konzernspitze mit einem Kursziel von 150 US-Dollar auf "Buy" belassen. Dank seiner Reichweite und dem Geschäftsmodell kann Netflix laut seinen Top-Managern aus einer Übernahme von Warner Brothers Wert schöpfen, schrieb John Hodulik am Montagabend./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 21:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Netflix Inc. Buy
Unternehmen:
Netflix Inc. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 150,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 96,79 		Abst. Kursziel*:
54,97%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 96,79 		Abst. Kursziel aktuell:
54,97%
Analyst Name::
John C. Hodulik 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse









