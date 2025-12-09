Netflix Aktie
|83,50EUR
|0,28EUR
|0,34%
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
Netflix Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Netflix nach einem Treffen mit der Konzernspitze mit einem Kursziel von 150 US-Dollar auf "Buy" belassen. Dank seiner Reichweite und dem Geschäftsmodell kann Netflix laut seinen Top-Managern aus einer Übernahme von Warner Brothers Wert schöpfen, schrieb John Hodulik am Montagabend./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 21:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Netflix Inc. Buy
|
Unternehmen:
Netflix Inc.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 150,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 96,79
|
Abst. Kursziel*:
54,97%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 96,79
|
Abst. Kursziel aktuell:
54,97%
|
Analyst Name::
John C. Hodulik
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Netflix Inc.mehr Nachrichten
|
07:00
|Watching Netflix makes stocks go down: study (Financial Times)
|
08.12.25
|Montagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels in Rot (finanzen.at)
|
08.12.25
|ROUNDUP 3: Paramount will Netflix bei Warner Bros. schlagen (dpa-AFX)
|
08.12.25
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
08.12.25
|Paramount gatecrashes Warner Bros-Netflix deal (Financial Times)
|
08.12.25
|Paramount’s WBD bid relegates Netflix to a supporting role (Financial Times)
|
08.12.25
|The Netflix age has been great for consumers but terrible for artists (Financial Times)
|
08.12.25
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite notiert mittags im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Netflix Inc.mehr Analysen
|13:10
|Netflix Buy
|UBS AG
|08.12.25
|Netflix Buy
|UBS AG
|08.12.25
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Netflix Inc.
|83,25
|0,04%
